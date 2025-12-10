Λουτσέσκου: «Τσάλοφ και Μύθου θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό»

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία (11/12/25, 19:45, Newsit.gr, Cosmote Sport 3) και ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για το παιχνίδι του Europa League, αλλά και το κενό που άφησε ο τραυματισμός του Γιακουμάκη.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου του αγώνα Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ αναφέρθηκε στην προετοιμασία της αναμέτρησης, αλλά και στους Τσάλοφ και Μύθου που θα κληθούν να καλύψουν το κενό του Γιακουμάκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λουτσέσκου

Για το αν είναι το πιο σημαντικό ματς: «Δεν είναι το πιο σημαντικό. Είναι όμως σημαντικό ματς. Διακυβεύονται τρεις βαθμοί. Στο ποδόσφαιρο κάθε αγώνας είναι σημαντικός. Δεν είναι σωστό από την πλευρά μας να κάνουμε υπολογισμούς».

Για τους τραυματισμούς: «Όταν υπάρχει ροή αγώνων είναι λογικό να παρουσιαστούν τραυματισμοί. Χρειάζεται απ’ όλους έξτρα προσπάθεια απ’ όλους. Υπάρχουν ταξίδια, όπως κι αυτό που δεν είναι εύκολο. Αεροπλάνο, πούλμαν, μετά ταξίδι για να παίξουμε με τον Ατρόμητο».

Για τη Λουντογκόρετς: «Θα παίξουμε με τη Λουντογκόρετς και στο τέλος θέλω οι παίκτες να είναι ικανοποιημένοι για την προσπάθειά τους. Δεν θα πω πως θα παίξουμε κόντρα στη Λουντογκόρετς, μία καλή ομάδα που της αρέσει να κυριαρχεί, να έχει τη μπάλα. Έχει τη δική της νοοτροπία και το ότι κυριαρχεί στη Βουλγαρία σημαίνει πολλά. Περιμένω ένα δυνατό παιχνίδι. Είμαστε κι εμείς δυνατή ομάδα βέβαια».

Για το αν ο Ντεσπόντοφ βοήθησε στο να πει πράγματα για την Λουντογκόρετς: «Δεν χρειάστηκε να μου πει κάτι, γνωρίζω τα πάντα για τον αντίπαλο. Πως παίζει, πως αμύνεται, πως κάνει επίθεση. Είναι μια ομάδα που αγαπάει να έχει την μπάλα και κυριαρχεί στα παιχνίδια της στην Βουλγαρία. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι σίγουρα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο ματς και να… αφήσουμε τον Κιρίλ. Εμείς είμαστε μια ομάδα που και εμείς θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο για αυτό θα γίνει μια ωραία μάχη».

Για τη διαχείριση Μύθου ή Τσάλοφ: «Η κατάσταση είναι όπως είναι. Θέλετε να σας πω ποιος θα ξεκινήσει; Μύθου και Τσάλοφ όποτε κληθούν θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Η ομάδα χτίζεται από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Προσπαθούμε να πείσουμε τους παίκτες ότι στη διάρκεια της σεζόν θα υπάρξουν απουσίες κι όσοι κληθούν θα πρέπει να μπουν και να βοηθήσουν.

Τα ντέρμπι στην Ελλάδα έχουν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, πίεση. Έχουν τεράστιο αντίκτυπο τα ντέρμπι με τις μεγάλες ομάδες, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Άρη. Αν θα υπάρχουν 1-2-5-8 παίκτες εκτός, υπάρχουν άλλοι που θα πρέπει να δώσουν το 100%. Όλοι έχουν την υπευθυνότητα, καταλαβαίνουν την κατάσταση κι όταν κληθούν οφείλουν να δώσουν τα μέγιστα».

Για τη βράβευση στη Ρουμανία ως ο καλύτερος προπονητής της χρονιάς και το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τον ΠΑΟΚ: «Δεν θέλω να πω τι έγινε στη Ρουμανία. Ήταν ένα απόγευμα που πέρασε τη Δευτέρα. Τώρα σημασία έχει το ματς με τη Λουντογκόρετς. Όσο για το στίγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είναι δική μου δουλειά να πω. Εγώ προσπαθώ να προπονήσω όσο το δυνατόν καλύτερα την ομάδα».