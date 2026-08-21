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Λυκογιάννης: Είμαι πολύ περήφανος που θα φορέσω τη φανέλα της ΑΕΚ

Λυκογιάννης: Είμαι πολύ περήφανος που θα φορέσω τη φανέλα της ΑΕΚ
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Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έκανε ο Μπάμπης Λυκογιάννης.

Ο 32χρονος διεθνής Έλληνας μπακ επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, με τον Λυκογιάννη να ξεναγείται στην Allwyn Arena και να εκφράζει την ικανοποίησή του που θα συνεχίσει την καριέρα του στους πρωταθλητές Ελλάδας.

“Είμαι πολύ περήφανος που θα φορέσω τη φανέλα της ΑΕΚ, ανυπομονώ να γνωρίσω τους καινούριους μου συμπαίκτες και να παίξω μπροστά στους οπαδούς μας στο ωραιότερο στάδιο της Ελλάδας.

Οι στόχοι είναι πολύ μεγάλοι. Ήρθα για να βοηθήσω την ομάδα και να κατακτήσουμε τίτλους μαζί. Δεν βλέπω την ώρα να σας γνωρίσω. Θα δώσω τα πάντα για την ομάδα και εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Πάμε Αεκάρα!”, δήλωσε ο Μπάμπης Λυκογιάννης.

Ο Έλληνας αριστερός οπισθοφύλακας αγωνιζόταν για πολλά χρόνια στο ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ πριν λίγο καιρό έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια.

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