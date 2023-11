Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να “τρελαίνει” κόσμο για ακόμα μία χρονιά στο NBA. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Μάβερικς μοίρασε μία αδιανόητη ασίστ στο παιχνίδι με τους Λέικερς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έδωσε μία τρομερή ασίστ στην αναμέτρηση των Ντάλας Μάβερικς κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς, με την μπάλα να περνάει κάτω από τα πόδια του ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ του NBA φρόντισε και πάλι να συνδυάσει την ουσία με το θέαμα, καθώς οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί των Λέικερς με 104-101.

Δείτε την αδιανόητη ασίστ του:

HOW?



Luka threw a cross-court pass through LeBron’s legs 🤯



Mavs-Lakers | Live on the NBA App

📲 https://t.co/TaxCZgZFyg pic.twitter.com/V5IOlG9LGo