Ο Μάικ Τζέιμς έβαλε τέλος στο “σενάριο” φυγής του από τη Μονακό, την ώρα που εμφανιζόταν να είναι μετεγγραφικός στόχος του Ολυμπιακού και της Παρτιζάν.

Το γεγονός ότι εξέταζε τις επιλογές του μέχρι που η Μονακό του ξεκαθάρισε πως μένει στην ομάδα υποστήριξε στο podcast του «basketnews» ο Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος φέρεται να συζητούσε με τον Ολυμπιακό, θα παραμείνει «Μονεγάσκος» τουλάχιστον μέχρι το επόμενο καλοκαίρι όταν και μένει ελεύθερος.

Πιο συγκεκριμένα ο Μάικ Τζέιμς είπε:

Για το αν έχει συμφωνήσει με άλλη ομάδα: «Δεν συμφώνησα με κανέναν, αλλά είχα κάποιες ερωτήσεις για το μέλλον μου στην Μονακό και δεν απαντήθηκαν. Δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες όμως (σ.σ με την Μονακό)».

Για τα δημοσιεύματα για συμφωνία με τον Ολυμπιακό, το αν θα μείνει στην Μονακό ή ότι είναι πυλώνας των Μονεγάσκων: «Δεν ξέρω ποιες είναι οι φήμες. Δεν ξέρω αν είμαι πυλώνας ή στα πλάνα της ομάδας. Μου είπαν ότι μένω, οπότε είμαι εδώ. Είχα ερωτήσεις που δεν πήρα απαντήσεις και ακόμα δεν έχω πάρει, οπότε κοιτούσα τις επιλογές μου».

Για τα ερωτήματα που είχε: «Για το μέλλον μου και τι συμβαίνει. Αν έχω μέλλον εδώ. Νομίζω ότι αν δεν είχα μέλλον δεν υπήρχε νόημα να μείνω φέτος. Δεν ήθελα επέκταση συμβολαίου, αλλά κάποιου είδους επικοινωνία για το τι συμβαίνει, αλλά δεν το πήρα. Δεν πήρα απάντηση, πέρα από ότι μένω και δεν επιτρέπεται να κοιτάξω προς άλλη ομάδα. Έχω άλλον ένα χρόνο συμβόλαιο».

