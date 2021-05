Ο Μάικ Τζέιμς έφυγε με άσχημο τρόπο από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας μεσούσης της σεζόν, έχοντας κόντρα με τον Δημήτρη Ιτούδη.

Ωστόσο, ο παίκτης των Μπρούκλιν Νετς παρακολούθησε τον πρώτο ημιτελικό της Euroleague μεταξύ της ρωσικής ομάδας και της Εφές κι έστειλε μήνυμα στήριξης στους Ρώσους μετά τον αποκλεισμό τους.

«Μην σκύβετε το κεφάλι. Παλέψατε σκληρά. Είμαι περήφανός για την οικογένειά μου εκεί», έγραψε στο twitter.

Can’t hang your head on that one. Fought hard. Proud of my family over there.

Όσο για το τελευταίο σουτ του Ουίλ Κλάιμπερν, απάντησε σε ακόλουθό του: «Σουτ προσευχή; Σε ποιον κόσμο ζεις; Δίνεις τη μπάλα στα χέρια των καλύτερων παικτών που έχεις και τους εμπιστεύεσαι να πάρουν το play πάνω τους».

Contested prayer? What world u live in? U get the ball in your best players hands and trust him to make a play. https://t.co/i7yFUILo7e