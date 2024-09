Μάικ Τζέιμς: «Ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη»

Ο Μάικ Τζέιμς είχε μία αντιπαράθεση με οπαδό στα social media και υποστήριξε ότι ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του ισπανικού Super Cup, με έναν χρήστη του Χ (πρώην Twitter) να… προκαλεί τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Μάικ Τζέιμς, υποστηρίζοντας ότι η Μάλαγα είναι πλέον η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, επειδή κέρδισε τους Μαδριλένους.

Δεν άργησε έτσι να έρθει και η απάντηση του γκαρντ της Μονακό και MVP της Euroleague: «Κέρδισαν ένα παιχνίδι και τώρα είναι οι καλύτεροι! Και η Ρεάλ δεν είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

They win one game and now they the best lol. And Madrid ain’t the best team in Europe. Currently panathinaikos is