Όταν αναφερόμαστε σε αναμνηστικά από ανθρώπους του αθλητισμού, ο Μάικλ Τζόρνταν είναι αυτός που ακόμα και τώρα ξεχωρίζει και… τραβάει τα μεγάλα ποσά των συλλεκτών.

Ο Μάικλ Τζόρνταν… πουλάει ακόμα. Ο “G.O.A.T.” του παγκόσμιου αθλητισμού έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμα του και “τραβάει” τους συλλέκτες, ειδικά μετά και την τεράστια επιτυχία του “The Last Dance”.

Όπως έγινε γνωστό, μία υπογεγραμμένη trading card του MJ -με ένα κομμάτι ύφασμα από τη φανέλα του- από το All Star Game του 1998 (το τελευταίο με τους Σικάγο Μπουλς), μπήκε σε δημοπρασία από τον Οίκο Δημοπρασιών Goldin και συγκέντρωσε το τεράστιο ποσό των 2,7 εκατ. Δολαρίων.

Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή που έχει πληρώσει κάποιος για μια κάρτα του Τζόρνταν, σπάζοντας το ρεκόρ των 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων που τέθηκε νωρίτερα φέτος από μια διαφορετική έκδοση της ίδιας κάρτας, η οποία περιορίζεται σε 23 αντίτυπα.

Να αναφέρουμε ότι το σχετικό ρεκόρ πώλησης δεν ανήκει στον Μάικλ Τζόρνταν. Νωρίτερα μέσα στο χρόνο δημοπρατήθηκε μια ιστορική κάρτα του μπέισμπολ “T206 Honus Wagner”, φτάνοντας το ασύλληπτο ποσό των 6,6 εκατ. δολαρίων.

