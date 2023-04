Σύμφωνα με την ενημέρωση του οίκου δημοπρασιών, Sotheby’s, τα συγκεκριμένα παπούτσια του Μάικλ Τζόρνταν είναι τα «πιο ακριβά αθλητικά παπούτσια που πουλήθηκαν ποτέ».

Ο Μάικλ Τζόρνταν κατάφερε να επιβεβαιώσει για ακόμη μία φορά τον τίτλο του «βασιλιά» των δημοπρασιών για συλλεκτικά αθλητικά είδη, ξεπερνώντας το ρεκόρ που κατείχε για αθλητικά παπούτσια (1,4 εκατομμύρια δολάρια το 2021).

Τα Air Jordan XIII (“Black and Red”) που φορούσε ο G.O.A.T. του παγκόσμιου αθλητισμού στον τελευταίο τίτλο των Σικάγο Μπουλς το 1998 πουλήθηκαν έναντι 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s.

Τα παπούτσια αυτά ξεχώρισαν στο… Last Dance του Μάικλ Τζόρνταν, δηλαδή στο τελευταίο πρωτάθλημα ΝΒΑ που κατέκτησαν οι Σικάγο Μπουλς, το 1998, εναντίον των Γιούτα Τζαζ. Πιο συγκεκριμένα, ο Τζόρνταν τα φορούσε στον δεύτερο τελικό, στο παρκέ του Σολτ Λέικ Σίτι, όπου οι “Ταύροι” είχαν αναδειχθεί νικητές με 93-88, χάρη στους 37 πόντους του «αέρινου».

Θυμίζουμε ότι ο Μάικλ Τζόρνταν έχει και το ρεκόρ σε δημοπρασία για την πιο ακριβή φανέλα (10,1 εκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2022).

Να σημειωθεί ότι ο οίκος Sotheby’s δεν έδωσε στη δημοσιότητα καμία πληροφορία σχετικά με τον πωλητή ή τον αγοραστή.

Another historic day at #SothebysNewYork! Michael Jordan’s 1998 NBA Finals Game 2 Air Jordan 13s from the famous ‘The Last Dance’ season sold for $2.2 million, setting a new world record for the most valuable sneakers ever sold. pic.twitter.com/myK5uWZVBE