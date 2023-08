Ο Μάικλ Τζόρνταν συνεχίζει τις διακοπές του στην Ευρώπη και βρίσκεται στην Ιταλία, όπου και δεν πέρασε απαρατήρητος από τον κόσμο, περπατώντας στο δρόμο.

Ιταλοί φίλοι του μπάσκετ, αναγνώρισαν τον Τζόρνταν να περπατάει δίπλα τους και είχαν απίθανη αντίδραση, αφού άρχισαν να κάνουν ήχους κατσίκας για τον… GOAT.

Μπορεί να έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που σταμάτησε το μπάσκετ, όμως ο θρύλος των Σικάγο Μπουλς, συνεχίζει να θεωρείται Greatest Of All Time (κορυφαίος όλων των εποχών) ή… κατσίκα, όπως μεταφράζονται τα αρχικά “GOAT” στα ελληνικά.

These fans saw Michael Jordan in Italy and started making goat noises at him 🤣🐐



(via baby_giallux/TT) pic.twitter.com/MyRFSQAIl8