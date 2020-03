Σαν σήμερα πριν από σχεδόν 40 χρόνια ο πρωτοετής στο κολέγιο του North Carolina, Μάικλ Τζόρνταν, κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του πετυχαίνοντας το νικητήριο καλάθι στον τελικό του κολεγιακού πρωταθλήματος.

Ήταν 29 Μαρτίου του 1982, όταν ο Μάικλ Τζόρνταν άρχισε να “χτίζει” τον μπασκετικό του μύθο. Ο πρωτοετής γκαρντ του κολεγίου North Carolina ευστόχησε στο πρώτο, από τα αμέτρητα μεγάλα σουτ που πήρε στην καριέρα του, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του στον τελικό του NCAA.

Αντίπαλος στον τελικό ήταν το κολέγιο Georgetown του επίσης σούπερσταρ του ΝΒΑ αργότερα, Πάτρικ Γιούιν και το τελικό σκορ ήταν 63-62, με τον Μάικλ Τζόρνταν να υπογράφει τη μεγάλη νίκη.

On this day in 1982, Michael Jordan hit the game-winner for UNC to win the NCAA championship 🏆 pic.twitter.com/4yK4aHLdkO