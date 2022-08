Μια φανέλα που φορούσε ο… G.O.A.T του παγκόσμιου αθλητισμού, Μάικλ Τζόρνταν κατά την τελευταία του σεζόν (1997-98) με τους Σικάγο Μπουλς στο ΝΒΑ, θα τεθεί σε δημοπρασία τον Σεπτέμβριο για τρία έως πέντε εκατ. δολάρια, όπως ανακοινώθηκε από τον οίκο Sotheby’s.

Ο οίκος Sotheby’s της Νέας Υόρκης έχει ήδη πουλήσει αθλητικά παπούτσια που ανήκαν στον Μάικλ Τζόρνταν, φτάνοντας σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο δολάρια το 2021.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στην Νέα Υόρκη από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου και η διάσημη κόκκινη φανέλα με το νούμερο 23 των Σικάγο Μπουλς που φοράει ο Τζόρνταν, θα παρουσιαστεί στο κοινό στο Μόντερεϊ της Καλιφόρνια από τις 17 έως τις 20 Αυγούστου και στην συνέχεια στη Νέα Υόρκη κατά την διάρκεια της δημοπρασίας Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δελτίο τύπου των Sotheby’s.

Ahead of the 25th anniversary of the ’97-98 #NBA season, one of the most significant items from #MichaelJordan’s career and final year with the Chicago Bulls is headed to auction this fall: Jordan’s iconic 1998 NBA Finals Game 1 jersey



Bidding opens 6 September pic.twitter.com/y30rQ6UDoa