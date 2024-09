Μαλαισία: Εντυπωσιακό βίντεο από την κατεδάφιση του σταδίου Shah Alam χωρητικότητας 80.000 θέσεων

Το στάδιο Shah Alam στη Μαλαισία κατεδαφίστηκε για να ανοίξει χώρος για ένα νέο σύγχρονο γήπεδο.

Το ιστορικό στάδιο Shah Alam είχε χωρητικότητα 80.000 θέσεων και στη θέση του θα χτιστεί ένα σύγχρονο γήπεδο, το οποίο θα χωράει 45.000 θεατές και θα λειτουργήσει ως έδρα της εθνικής ομάδας της Μαλαισίας και του συλλόγου Σελανγκόρ

Οι εγκαταστάσεις θα είναι πρωτοποριακές και θα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τα καλύτερα γήπεδα ποδοσφαίρου της Δύσης.

The famous Shah Alam stadium, which held up to 80,000 people, was epically blown up in Malaysia



One of the largest stadiums in the world recognized as emergency in 2020. It was ordered to be demolished.



