Ο Κώστας Μανωλάς ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ξανά την Μπαρτσελόνα στο Champions League, αυτή τη φορά ως παίκτης της Νάπολι και εμφανίστηκε σίγουρος ότι μπορεί να σταματήσει τον Μέσι και την παρέα του.

Ο Μανωλάς είχε αποτελέσει τον “δήμιο” της Μπαρτσελόνα με τη φανέλα της Ρόμα, όταν και πέτυχε το “χρυσό” γκολ της μεγάλης ανατροπής και της πρόκρισης των Ρωμαίων έναντι των Καταλανών, πριν από τρία χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Έλληνας αμυντικός μίλησε στη Repubblica και αποκάλυψε ότι πρόσφατα συζήτησε και με τον Φραντσέσκο Τότι για το συγκεκριμένο ματς.

“Το Camp Nou είναι ένα εμβληματικό γήπεδο, ακόμη κι άδειο σε εντυπωσιάζει. Είναι μεγάλο γήπεδο, ιδανικό για να παίξεις μπάλα. Πρέπει να εφαρμόσουμε το πλάνο του Γκατούζο και να είμαστε ήρεμοι. Είναι σημαντικό να δούμε σε τι κατάσταση θα βρεθούμε. Έπαιξα σε αυτό το γήπεδο και με τη Ρόμα.

Δεν αξίζαμε την ήττα στο πρώτο ματς. Αλλά στο Ολίμπικο καταφέραμε και το γυρίσαμε (2018). Συνάντησα τον Τότι τις προάλλες και μου είπε να το κάνω ξανά κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Μπορούμε να σταματήσουμε τον Μέσι. Η Μπάρτσα έχει την πίεση αυτή τη στιγμή”.

💥Manolas want to give another disappointment to Barça fans 😥



💣🗣️Manolas: "Totti told me to try again"



‼️The Naples center-back spoke in 'La Repubblica' about the game with Barça, recalling the feat with Roma two years ago: "An incredible and unforgettable emotion."



[AS] pic.twitter.com/b3j3hV17Jr