Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε με 2-0 την Έβερτον στην Premier League και ένα σημαντικό “βήμα” για την έξοδο στο Chmapions League, αλλά έχασε με τραυματισμό τον Μάρκους Ράσφορντ.

Στο 81ο λεπτό του αγώνα, ο Ράσφορντ έγινε αναγκαστική αλλαγή και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί θλάση, με τον προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ρίχνει τις ευθύνες στο “βαρύ” πρόγραμμα της ομάδας.

«Δυστυχώς, ο τραυματισμός δεν δείχνει καλός. Πρέπει πάντως να περιμένουμε. Για όλα φταίει το βαρύ πρόγραμμα, δεν γίνεται να δίνουμε τρία παιχνίδια σε έξι ημέρες», τόνισε ο Τεν Χαγκ για τον πρώτο σκόρερ των “κόκκινων διαβόλων”.

Ten Hag on Rashford injury: “We have to wait, it doesn’t look well. Once again, it is due to the schedule… we’ve to protect our players”, tells BT 🚨 #MUFC



“You cannot play 3 games in 6 days”. pic.twitter.com/vjz3rA5zIY