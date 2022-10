Ο Λισάντρο Μαρτίνες ενθουσιάστηκε με το πανό που έφτιαξαν προς τιμήν του, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά τα συναισθήματά του φαίνεται ότι δεν… συμμερίζονται στην ομάδα.

Αποτελώντας τον κορυφαίο αμυντικό της ομάδας τη φετινή σεζόν, ο Λισάντρο Μαρτίνες έχει “κερδίσει” τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που του έχουν δώσει το προσωνύμιο “χασάπης”, για τον τρόπο που “κόβει” τους αντίπαλους επιθετικούς.

Έφτιαξαν έτσι και ένα πανό με τα χρώματα της Αργεντινής και έναν μπαλτά στη μέση, το οποίο όμως έχει διχάσει τον κόσμο στην Αγγλία, αφού θεωρείται ιδιαίτερα επιθετικό. Ως εκ τούτου, αναμένεται να απαγορευτεί η είσοδός του στο Ολντ Τράφορντ, με τον ίδιο τον Αργεντινό αμυντικό να το “ανεβάζει” πάντως στα social media και να το χαρακτηρίζει “εκπληκτικό”.

