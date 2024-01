Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ομάρ Μπεράντα ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο του συλλόγου, με τον ίδιο να αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι και να μετακομίζει στην κόκκινη πλευρά της πόλης.

Η Μάντσεσερ Γιουνάιτεντ έκανε γνωστό πως ο Ομάρ Μπεράντα θα αναλάβει καθήκοντα CEO της ομάδας, με τον ίδιο να αποχωρεί μετά από πολλά χρόνια από την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Μπεράντα αποδέχτηκε την πρόταση που του έγινε από την Γιουνάιτεντ και δεν θέλησε να πει το όχι, προκειμένου να πάει στην «αιώνια» εχθρό της Σίτι.

Με αυτή της την κίνηση οι «κόκκινοι διάβολοι» σκοπεύουν να μπουν σταδιακά σε ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορέσουν να διεκδικήσουν ξανά τίτλους.

We are pleased to announce the appointment of Omar Berrada as our new Chief Executive Officer.#MUFC