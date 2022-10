Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 1-0 της Γουέστ Χαμ και συνέχισε την άνοδό της στη βαθμολογία της Premier League, όπου βρίσκεται πια στην 5η θέση.

Ένα γκολ του Ράσφορντ με κεφαλιά από το πρώτο ημίχρονο, ήταν αρκετό για να χαρίσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη νίκη, με τον Άγγλο επιθετικό να γίνεται ο πρώτος παίκτης της ομάδας που φθάνει τα 100 γκολ μετά τον Γουέιν Ρούνεϊ.

Οι “κόκκινοι διάβολοι” έφθασαν έτσι τους 23 βαθμούς και βρέθηκαν στο -1 από τη Νιούκαστλ και το -3 από την Τότεναμ, οι οποίες έχουν όμως και ένα παιχνίδι περισσότερο. Στους 14 βαθμούς έχει μείνει η Γουέστ Χαμ.

What a way to mark a 100 goal for United, what a goal,what a lift and what a great header from Rashford.

A goal he will forever treasure #MANWHU pic.twitter.com/SZDLZUZfkR
October 30, 2022

100 – Marcus Rashford has become the 22nd player to score 100 goals for @ManUtd, and the first player to reach this milestone for the club since Wayne Rooney in 2009. Centurion. pic.twitter.com/f46eFtMT77 — OptaJoe (@OptaJoe) October 30, 2022