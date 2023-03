Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκε ως η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Αγγλίας στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ για την Premier League, αλλά έφυγε “τσαλακωμένη” όσο ποτέ, μετά την ήττα με 7-0.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 92 ολόκληρα χρόνια, που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χάνει με αυτό το “βαρύ” σκορ, αφού η προηγούμενη ήταν το μακρινό 1931, όταν και είχε ηττηθεί επίσης με 7-0 από την Γουλβς.

Η φοβερή “σφαλιάρα” της Γιουνάιτεντ έφερε και “σκληρές” δηλώσεις από τον θρύλο της ομάδας, Ρόι Κιν, ο οποίος και τόνισε τα εξής: «Αν χάσεις με 7-0 θα πρέπει να κρυφτείς. Νομίζω ότι θα έλειπα για μερικούς μήνες, είναι πραγματικά τόσο ντροπιαστικό για τους παίκτες. Οι μεγάλοι παίκτες έχουν πραγματικά απογοητεύσει τον σύλλογο σήμερα».

7 – Manchester United have suffered their joint-heaviest ever competitive defeat, alongside 7-0 losses to Wolves in December 1931, Aston Villa in December 1930 and Blackburn Rovers in April 1926. Crushed. pic.twitter.com/b3QaUO0ETC