Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Θρίαμβος των γηπεδούχων στο ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Μάικλ Κάρικ πήρε μεγάλη νίκη στο ντέρμπι του “Ολντ Τράφορντ”. Η συμπολίτισσα, Μάντσεστερ Σίτι δεν μπόρεσε ποτέ να την “χτυπήσει” και ηττήθηκε φυσιολογικά με 2-0, για την 22η αγωνιστική της Premier League. Ακυρώθηκαν ως οφσάιντ τρία γκολ των γηπεδούχων. Δυο δοκάρια οι “κόκκινοι διάβολοι” στο ματς.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, στο ντεμπούτο του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της, δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Μάντσεστερ Σίτι για να την αμφισβητήσει και έφτασε με σχετικά εύκολο τρόπο στη νίκη που την ανέβασε -έστω και με ματς περισσότερο από τη Λίβερπουλ- στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα (35 βαθμοί). Απ’ την άλλη, οι “πολίτες” έμειναν στους 43 βαθμούς και στο – 6 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, που το βράδυ παίζει στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η αναμέτρηση…

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκε με… φόρα στο ντέρμπι, απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και μόλις στο 3′ άγγιξε το γκολ. Από εκτέλεση κόρνερ του Ντόργκου, ο Μαγκουάιρ πήρε την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι των “πολιτών”.

Η Μάντσεστερ Σίτι προσπάθησε να κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν κατάφερε να προκαλέσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν να μη “πατάνε” καλά, λόγω και της πίεσης που δέχθηκαν στο χώρο του κέντρου, έχοντας στο 15′ μια αρκετά άστοχη κεφαλιά από τον Μπερνάρντο Σίλβα. Στο 22′ οι γηπεδούχοι είχαν νέα μεγάλη φάση. Από μπαλιά του Μπρούνο Φερνάντες, ο Ντόργκου έπιασε το σουτ μέσα από την αντίπαλη περιοχή και θέση αριστερά, αλλά ο Ντοναρούμα έδιωξε δύσκολα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδειξε να έχει καταλάβει ότι παίζει σε ντέρμπι, σε αντίθεση με την ομάδα του Γκουαρντιόλα που είχε “χλομή” εικόνα στο “Ολντ Τράφορντ”. Στο 33′ ο Αμάντ Ντιαλό κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα των “πολιτών” αλλά το γκολ του ακυρώθηκε από επόπτη και VAR ως οφσάιντ.

Η Μάντσεστερ Σίτι φάνηκε να “ξυπνάει’ για λίγο και μέσα σε ένα λεπτό είχε δυο καλές στιγμές, με την κεφαλιά του Ακέ (37′) και το πλασέ του Σεμένιο (38′). Στο 41′ η Γιουνάιτεντ σκόραρε και πάλι, αυτή τη φορά με τον Μπρούνο Φερνάντες, αλλά και αυτο το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ του σκόρερ.

Βλέποντας την ομάδα του να έχει αγωνιστικό πρόβλημα σε άμυνα και επίθεση, ο Γκουαρντιόλα πέρασε τους Τσέρκι και Οράιλι στο ματς (βγήκαν Φόντεν και Αλέιν). Οι “πολίτες” άρχισαν να “πατάνε” καλύτερα, βελτιώνοντας την επιθετική της παρουσία, χωρίς όμως να γίνει επικίνδυνη. Αυτή που άγγιξε ξανά το γκολ ήταν η Γιουνάιτεντ, στο 57′. Αρχικά ο Ντοναρούμα έδιωξε το σουτ του Ντιαλό και στην εξέλιξη της φάσης βγήκε νικητής σε τετ-α-τετ με τον Κασεμίρο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνέχισε να πιέζει για το γκολ, ο Μπεμό νικήθηκε στο 63′ από τον Ντοναρούμα, αλλά στο 65′ κατάφερε να κάνει το 1-0. Μετά από ταχύτατη αντεπίθεση και ασίστ του Μπρουνο Φερνάντες ο Μπεμό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο πλασέ.

Η Μαντσεστερ Σίτι έδειξε σοκαρισμένη και στο 76′ δέχθηκε δεύτερο γκολ, με τον Ντόργκου να σκοράρει με κοντινή προβολή, με την άμυνα της Σίτι να “κοιμάται” στη φάση. Οι γηπεδούχοι πήραν μια μεγάλη νίκη, χωρίς να απειληθούν μέχρι το φινάλε. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε, με τον Ντιαλό να έχει δοκάρι στο 90′ (ο Ντοναρούμα ίσα που βρήκε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα) και τον Μάουντ να σκοράρει στο 90+2′ με κοντινό πλασέ, με το τέρμα να μη μετράει για οφσάιντ.