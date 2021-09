Ο Μπρούνο Φερνάντες έχασε πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Άστον Βίλα, με την ομάδα του να φεύγει με την ήττα από το “Όλντ Τράφορντ”.

Το γεγονός επηρέασε τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, ο οποίος και αποφάσισε να γράψει ένα ολόκληρο απολογητικό μήνυμα για τους οπαδούς των “κόκκινων διαβόλων” στο twitter, με την υπόσχεση να επιστρέψει δριμύτερος.

«Κανείς δεν είναι πιο εκνευρισμένος κι απογοητευμένος από μένα για το χαμένο πέναλτι και την ήττα μας. Πάντα αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, ειδικά σε συνθήκες πίεσης όπως αυτή. Απέτυχα. Όμως βγήκα μπροστά και αντιμετώπισα την πρόκληση με την ίδια φιλοδοξία και υπευθυνότητα όπως σε τόσες άλλες περιπτώσεις που η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Η κριτική και η αντικρουόμενες απόψεις είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Έμαθα να ζω με αυτό, το χρησιμοποιώ ακόμη κι ως κίνητρο και τα θεωρώ όλα αυτά σημαντικά για την αφοσίωσή μου στο να μη σταματώ την προσπάθεια να βελτιώνομαι και να γίνομαι ο καλύτερος παίκτης που μπορώ, για τον εαυτό μου και την ομάδα.

Σήμερα (σ.σ. χθες) ανέλαβα την ευθύνη που μου ανατέθηκα σχεδόν από την πρώτη μέρα που ήρθα στη Γιουνάιτεντ και θα την αναλάβω και πάλι, χωρίς φόβο, όταν μου ζητηθεί ξανά. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε μαζί και πάντα θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθώ τους συμπαίκτες και την ομάδα μου.

Είμαι ένας παίκτης που δίνει τα πάντα στο γήπεδο με μεγάλο πάθος και αφοσίωση και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση μετά το τελευταίο σφύριγμα. Το να σας ακούω να φωνάζετε το όνομά μου με συγκίνησε. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, γιατί έχω μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό μου, αλλά κυρίως για τους συμπαίκτες και τους φιλάθλους μας που είναι πάντα δίπλα μας».

No excuses for my penalty miss today. I’m my biggest critic but as always I’ll use it to drive me forward. More than my disappointment though, the team’s loss today is the most important. I’ll be ready next time. pic.twitter.com/tTBgURne8B