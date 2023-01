Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 2-1 της Μάντσεστερ Σίτι και συνέχισε την ανοδική της πορεία στην Premier League, με τον Μάρκους Ράσφορντ να είναι πρωταγωνιστής.

Ο Ράσφορντ πέτυχε το νικητήριο γκολ επί της Μάντσεστερ Σίτι και έτσι έγραψε και ιστορία για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σκοράροντας για 7ο συνεχόμενο παιχνίδι σε όλες τις διοργανώσεις.

Κι αυτό γιατί έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής των “κόκκινων διαβόλων” που καταφέρνει κάτι τέτοιο την τελευταία 15ετία, αφού ο μόνος με αντίστοιχο σερί γκολ για την ομάδα, ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στην πρώτη του θητεία και το μακρινό 2008.

7 – Marcus Rashford is the first Manchester United player to score in seven consecutive appearances (all competitions) since Cristiano Ronaldo in April 2008. Golden. pic.twitter.com/fXGhvABKPR