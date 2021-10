Η οικογένεια Γκλέιζερ φαίνεται πως τηρεί τις υποσχέσεις… συνεργασίας προς τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θέτοντας προς πώληση ένα ποσοστό των μετοχών που κατέχει στους “κόκκινους διαβόλους”.

Όπως έγινε γνωστό, ακόμα ένα 8% της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται προς πώληση από την οικογένεια Γκλέιζερ.

Οι ιδιοκτήτες των “κόκκινων διαβόλων” αποφάσισε να βάλουν προς πώληση άλλα 9,5 εκατομμύρια μετοχές της ομάδας, αξίας 186,86 εκατ. δολαρίων (η διαδικασία θα κλείσει στις 8 Οκτωβρίου).

Η αγγλική ομάδα ειδοποίησε για την πώληση το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το βράδυ της Τρίτης, στα ονόματα των διαχειριστών του συλλόγου Κέβιν και Έντουαρντ Γκλέιζερ.

Breaking news tonight: Kevin and Edward Glazer are going to sell 9.5 million class A shares (1 vote compared to 10 votes with B shares). Manchester United will receive nothing from this.https://t.co/HUX6riD5NG pic.twitter.com/y2k2jR7t3B