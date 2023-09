“Γκρεμίζεται” η μετοχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σημειώνοντας -την Τρίτη (05.09.2023)- τεράστιες απώλειες στο χρηματιστήριο.

Η απόφαση της οικογένειας Γκλέιζερ να αποσύρουν το πωλητήριο που είχαν βάλει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως ήταν μια κίνηση που προκάλεσε τεράστια πτώση των μετοχών της ομάδας στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα και με το “Sky Sports”, αυτή την Τρίτη (5/9) έγινε αρνητικό ρεκόρ για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τα τελευταία 11 χρόνια. Η πτώση υπολογίζεται ότι είναι άνω του 20%, καθώς η τιμή της μετοχής την Παρασκευή ήταν στα 21.97 ευρώ (23.66 δολάρια) και την Τρίτη έπεσε στα 17.56 ευρώ (18.83 δολάρια).

Μέσα σε μόνο μια ημέρα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχασε 550 εκατομμύρια λίρες από την χρηματιστηριακή της αξία (645 εκατομμύρια ευρώ).

Manchester United’s share price is on track for its worst day after £550m was wiped off the value of the club at the lowest point of the shares today 💰📉 pic.twitter.com/yCEGFUATym