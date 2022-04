Μήνυμα στήριξης από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την τραγική είδηση την απώλεια του ενός εκ των δύο νεογέννητων παιδιών του.

Τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους βιώνουν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η σύντροφός της ζωής του Τζορτζίνα Ροντρίγκες. Ο Πορτογάλος ανακοίνωσε τη Μεγάλη Δευτέρα (18.04.2022) πως κατά τη διάρκεια της γέννας των δίδυμων παιδιών του (περίμεναν ένα αγόρι κι ένα κορίτσι), το αγόρι “έχασε” τη ζωή του.

Θέλοντας να σταθεί στο πλευρό του “αστέρα” της, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έστειλε μήνυμα στήριξης προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την οικογένεια του, με μήνυμα μέσω των social media.

Your pain is our pain, @Cristiano 💔



Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi