Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται ότι θα παραμείνει ο Έντισον Καβάνι, αφού το ρεπορτάζ κάνει λόγο για υπογραφή νέου συμβολαίου μέχρι το επόμενο καλοκαίρι του 2022.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός βρήκε ξανά τη φόρμα του στην Αγγλία και με 9 γκολ στα ισάριθμα τελευταία παιχνίδια του με τους “κόκκινους διαβόλους”, έφθασε τα 15 συνολικά σε 35 συμμετοχές.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θεωρείτο έτσι βέβαιο ότι θα κάνει κίνηση για τη διατήρησή του στο ρόστερ και για την επόμενη χρονιά, με γνωστό Ιταλό ρεπόρτερ να τονίζει ότι το deal έχει ήδη κλείσει και θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Edinson Cavani has signed until June 2022 with Manchester United, one more season. Official announcement expected in the next days but the deal is done and completed. Here-we-go ⏳🚨 #MUFC



