Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Αγγλία, μετά από μία συγκλονιστική τελευταία αγωνιστική, που την έφερε από τον… κόλαση στον παράδεισο, με την ανατροπή από το 0-2 στο 3-2 κόντρα στην Άστον Βίλα.

Η εξέλιξη αυτή έκανε ακόμη πιο έντονους τους πανηγυρισμούς των φίλων των “Πολιτών”, οι οποίοι ξεχύθηκαν και στους δρόμους της πόλης, για τη σημερινή (23/05) παρέλαση των πρωταθλητών.

Χιλιάδες οπαδοί της Σίτι έστησαν νέο “γλέντι” με τους παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα, βάφοντας στα χρώματα της ομάδας τους και πρωταθλήτριας Αγγλία, ολόκληρο το Μάντσεστερ.

