Η Μάντσεστερ Σίτι τιμωρήθηκε με διετή αποκλεισμό από το Champions League από την UEFA, η οποία είχε κρούσει πριν καιρό το… καμπανάκι του κινδύνου στους “πολίτες”, αλλά ακόμα και ο Πεπ Γκουαρντιόλα ήταν σίγουρος πως κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ποτέ.

Η τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι, με διετή αποκλεισμό από το Champions League, φέρνει τα πάνω… κάτω στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με το μέλλον πολλών στελεχών της ομάδας να φαντάζει αβέβαιο.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο προπονητής των “πολιτών”, Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος σύμφωνα με την Telegraph σκέφτεται ακόμα και την αποχώρηση μετά το τέλος της σεζόν. Ο Καταλανός τεχνικός εμφανιζόταν μέχρι πρότινος σίγουρος πως η UEFA δεν θα προχωρούσε στην τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι για την υπόθεση του Financial Fair Play.

“Εμπιστεύομαι απόλυτα τον πρόεδρο και τον εκτελεστικό διευθυντή και μου έχουν εξηγήσει. Αν συμβεί, τότε θα το δεχθούμε και θα προχωρήσουμε…” είχε απαντήσει χαρακτηριστικά ο Γκουαρντιόλα σε ερώτηση που είχε δεχθεί προσφάτως, αλλά όπως φαίνεται δεν έπεσε μέσα σε… τίποτα.

“We will not be banned” ❌



Pep Guardiola initially thought @ManCity would escape any serious punishment from UEFA for violating FFP rules 😳 pic.twitter.com/M76iTJ7vV5