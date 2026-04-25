Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Με ανατροπή στο φινάλε προκρίθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας οι «Πολίτες»

Η Μάντσεστερ Σίτι έπαιξε με τη… φωτιά κόντρα στη Σαουθάμπτον της δεύτερης κατηγορίας στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, αλλά με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα, κατάφερε να φθάσει στην ανατροπή και τη νίκη με 2-1, παίρνοντας την πρόκριση για το ματς του τροπαίου στο FA Cup.

Παρά την “κυριαρχία” της στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, η Μάντσεστερ Σίτι επέτρεψε στη Σαουθάμπτον να πανηγυρίσει πρώτη στο νοκ άουτ ματς των ημιτελικών του Κυπέλλου Αγγλίας, αφού άνοιξε το σκορ με τον Αζάζ στο 79ο λεπτό. Οι “Πολίτες” αφυπνίστηκαν όμως από το γκολ των φιλοξενούμενων και με δύο τέρματα μέσα σε λίγα λεπτά από Ντοκού και Γκονζάλες, έφεραν… τούμπα το παιχνίδι.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα πήρε έτσι τη νίκη και την πρόκριση για τον τελικό του Γουέμπλεϊ, όπου και θα αντιμετωπίσει το νικητή του Τσέλσι – Λιντς, που θα προκύψει από το δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η Σίτι “κυνηγάει” πάντως το νταμπλ στην Αγγλία, αφού προπορεύεται πλέον και στην Premier League.