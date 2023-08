Απώλεια λόγω τραυματισμού για τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά στον πάγκο της και όχι στον αγωνιστικό χώρο, αφού ο Πεπ Γκουαρντιόλα χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Γκουαρντιόλα έκανε μία επέμβαση στη Βαρκελώνη, για να αντιμετωπίσει τους πόνους στην πλάτη του και έτσι θα πρέπει να μείνει εκτός υποχρεώσεων στη Μάντσεστερ Σίτι, για μερικές εβδομάδες.

Ο προπονητής των “Πολιτών” αναμένεται να μη βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του για τα παιχνίδια με Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και Μπέρνλι, ώστε να επιστρέψει μετά τη διακοπή της Premier League για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων.

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.



Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon.