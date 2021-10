Ο διαφαινόμενος χωρισμός του Μάουρο Ικάρντι με την Γουάντα Νάρα είναι το… top εξαγωνιστικό θέμα στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Το διάσημο ζευγάρι βρίσκεται στα πρόθυρα του χωρισμού και ο Μάουρο Ικάρντι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, προκειμένου να κρατήσει κοντά του την Γουάντα Νάρα.

Ο Αργεντινός επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν δεν βρέθηκε στη χθεσινή προπόνηση της ομάδας, αφού μετέβη στο Μιλάνο -κι έτσι να βρεθεί κοντά στην Γουάντα Νάρα. Όλα όμως δείχνουν πως η παραμονή του στην Ιταλία “για οικογενειακούς λόγους” θα πάρει… παράταση.

Ο Ικάρντι φαίνεται πως δεν είναι σε κατάσταση να επιστρέψει στην ποδοσφαιρική του καθημερινότητα, στη σκέψη πως… χάνει από κοντά του τη μητέρα των τριών παιδιών του (έχει ήδη βγάλει τη βέρα της). Ο Αργεντινός επιθετικός έχασε και την προπόνηση της Δευτέρας (18.10.2021)

Πλέον, είναι σχεδόν σίγουρο πως ο Ικάρντι δεν θα συμπεριληφθεί στα πλάνα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, για τον εντός έδρας αγώνα με την Λειψία, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League (19/10 22:00).

🇨🇷 Keylor Navas is in training with the squad, but not Icardi. #PSG ❌🇦🇷