Marca: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κινδυνεύει με αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας»

Η Euroleague θα εξετάσει όσα συνέβησαν στο περιθώριο του Βαλένθια - Παναθηναϊκός σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 107-105 της Βαλένθια στο δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και έκανε το 2-0 για τους “πράσινους” στη σειρά, μετά από ένα επεισοδιακό ματς, που έβαλε στο “στόχαστρο” και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Η Βαλένθια στοχοποίησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τις αντιδράσεις του στον πάγκο του Παναθηναϊκού και η ισπανική Marca υποστηρίζει ότι ο “ισχυρός άνδρας” της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κινδυνεύει πλέον με τιμωρία και πιθανό αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ του ισπανικού Μέσου αναφέρει ότι η Euroleague ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, «ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύ πρόστιμο και πολυαγωνιστική απαγόρευση από τα γήπεδα. Θα χάσει το Final Four, το οποίο φιλοξενούν… ανεξάρτητα από το αν προκριθούν ή όχι».

Ο Παναθηναϊκός είναι μία νίκη πλέον μακριά από το Final Four, που θα διεξαχθεί φέτος στο γήπεδό του.

