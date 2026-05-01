Marca: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κινδυνεύει με αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 107-105 της Βαλένθια στο δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και έκανε το 2-0 για τους “πράσινους” στη σειρά, μετά από ένα επεισοδιακό ματς, που έβαλε στο “στόχαστρο” και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Η Βαλένθια στοχοποίησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τις αντιδράσεις του στον πάγκο του Παναθηναϊκού και η ισπανική Marca υποστηρίζει ότι ο “ισχυρός άνδρας” της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κινδυνεύει πλέον με τιμωρία και πιθανό αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ του ισπανικού Μέσου αναφέρει ότι η Euroleague ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, «ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύ πρόστιμο και πολυαγωνιστική απαγόρευση από τα γήπεδα. Θα χάσει το Final Four, το οποίο φιλοξενούν… ανεξάρτητα από το αν προκριθούν ή όχι».

Dimitris Giannakopoulos, son anlarda Valencia taraftarları ile tartıştı



Panathinaikos koçu Ergin Ataman, polislerin Giannakopoulos’u tutuklamak istediğini açıkladı.



Valencia koçu da Giannakopoulos’un masaya gidip saçma hareketler yaptığını söyledi. pic.twitter.com/LN8KqJyj8B https://t.co/kAgF77oA8O — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) April 30, 2026

Ο Παναθηναϊκός είναι μία νίκη πλέον μακριά από το Final Four, που θα διεξαχθεί φέτος στο γήπεδό του.