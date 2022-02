Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στο εξώφυλλο του περιοδικού Marie Claire για το τεύχος του 2022 και παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη μαζί με τη φωτογράφισή της με ρούχα Dior.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρα αναφέρθηκε στην τεράστια καριέρα της στο τένις, αλλά αποκάλυψε και λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή, μεταξύ των οποίων και το πάθος της για τα αυτοκίνητα.

«Το τένις, ξεκάθαρα, με διέπλασε, με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Ασχολούμαι με το άθλημα από παιδί και αποτελεί κομμάτι της ζωής μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Γεννήθηκα μαχήτρια, το φυσικό μου είναι να παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις και αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα μου ταιριάζει, οπωσδήποτε, με την ιδιότητά μου ως επαγγελματία τενίστριας. Και πιστεύω ότι είναι αυτή η μαχητικότητά μου που προσθέτει το κάτι παραπάνω όποτε αγωνίζομαι».

Για το ότι είναι ένα από τα πρόσωπα της Dior Watches: «Το να είμαι πρέσβειρα του οίκου για μένα είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Ανέκαθεν λάτρευα τη μάρκα και έχω φορέσει κομμάτια Dior σε πολλές περιστάσεις. Βρίσκω ότι πάντα υπάρχει κάτι που ταιριάζει στην εκάστοτε υποχρέωσή μου, είτε αυτή είναι μια τελετή απονομής βραβείων είτε η ζωή μου στο δρόμο, καθώς είμαι υποχρεωμένη να ταξιδεύω διαρκώς. Αγαπώ τη μόδα και πάντοτε αναζητώ καινούρια πράγματα που να με κάνουν να νιώθω ευχάριστα φορώντας τα. Από την άλλη, ο Dior είναι ένας οίκος που βρίσκεται σε μόνιμη αναζήτηση του τέλειου και της κομψότητας. Μου αρέσει πολύ που δεν μένει στάσιμος και μονίμως πειραματίζεται, με τρόπο καλλιτεχνικό, κομψό, τονίζοντας τη θηλυκότητα κάθε γυναίκας».

Για το τένις: «Το τένις είναι ένα σύνθετο σπορ. Χρειάζεται ταχύτητα, ευελιξία, γρήγορες αντιδράσεις, δύναμη και αντοχή – για να αναφέρω μόνο ορισμένα από τα απαιτούμενα προσόντα. Κάποιες φορές ένας αγώνας μπορεί να διαρκέσει κάτω από μισή ώρα, άλλες όμως μπορεί να ξεπεράσει σε διάρκεια το τρίωρο. Το τένις είναι πολύ σκληρό άθλημα. Εκεί έξω είσαι μόνη σου και έχεις να αντιμετωπίσεις την πίεση, το άγχος, την κόπωση, την αδρεναλίνη, μεταξύ πολλών άλλων. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά τα στοιχεία ήταν που με έκαναν να ερωτευτώ το τένις, η ιδέα ότι κανένα ματς δεν είναι ίδιο, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που σε επηρεάζουν με το που πατάς το πόδι σου στο κορτ».

Για την Ναόμι Οσάκα και την ψυχική υγεία των αθλητών: «Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε εμείς οι αθλητές να μιλάμε για τέτοιου είδους ζητήματα. Η ζωή ενός αθλητή είναι σκληρή και, στο κάτω-κάτω, είμαστε άνθρωποι κι εμείς. Ο κόσμος πρέπει πάντα να το θυμάται αυτό. Όποιος μιλά ανοιχτά, όπως έκανε η Ναόμι, κάνει κι άλλους ανθρώπους να ανοιχτούν, να παραδεχτούν ότι υποφέρουν και έτσι να μπορέσουν ίσως να βρουν τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζονται – ή ακόμη και να κάνουν μια διακοπή από τη δράση, για να μην πάθουν υπερκόπωση και καούν».

Για τη μητέρα της και πρώην τενίστρια Αγγελική Κανελλοπούλου: «Η μαμά μου ήταν ανέκαθεν η Νο 1 υποστηρικτής μου, από την πρώτη μέρα. Γι’ αυτό και θεωρώ πως η μητέρα μου αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο μερίδιο απ’ ό,τι έχω καταφέρει μέχρι σήμερα στην καριέρα μου. Διαθέτει την εμπειρία της παίκτριας και έτσι με έχει βοηθήσει ουσιαστικά στην πορεία μου. Αναζητώ τη δική της συμβουλή όποτε αντιμετωπίζω νέα δεδομένα και χρειάζομαι την καθοδήγηση κάποιου. Επίσης, η μαμά μου έρχεται στους αγώνες και με παρακολουθεί όποτε μπορεί και μου αρέσει πάρα πολύ να την έχω δίπλα μου καθώς ταξιδεύω χώρα σε χώρα, σε όλο τον κόσμο, συμμετέχοντας σε τουρνουά κατά τη διάρκεια της χρονιάς».

Για τη μετακόμισή της σε μικρή ηλικία στην Ισπανία: «Η ζωή στην Ισπανία όπου χρειάστηκε να μετακομίσω από μικρό κορίτσι ήταν απίθανη και όλα όσα έζησα εκεί με βοήθησαν να γίνω η τενίστρια που είμαι σήμερα. Βέβαια, ως έφηβη που ζεις στο εξωτερικό, σου λείπει η οικογένεια, σου λείπουν οι φίλοι. Ίσως γι’ αυτό τώρα προσπαθώ να περνώ όσο περισσότερο χρόνο μπορώ στην Αθήνα. Εδώ είναι η βάση μου και εδώ προπονούμαι όποτε δεν βρίσκομαι κάπου αλλού στον πλανήτη για αγωνιστικές υποχρεώσεις. Πάντοτε επιστρέφω στην πατρίδα μου και είτε μένω στην Αθήνα, είτε κάνω εκδρομές στα νησιά και αλλού, μαζί με την οικογένεια και τους φίλους μου. Και εννοείται ότι από την Ελλάδα έχω τις καλύτερες αναμνήσεις, από τα παιδικά μου χρόνια και όλα όσα έζησα μεγαλώνοντας ως Ελληνίδα».

Για τη φοβερή περσινή της σεζόν: «Το 2021 πέρασα για πρώτη φορά σε ημιτελικό ενός τουρνουά Grand Slam, στο Roland Garros. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο για εμένα και χαίρομαι πολύ που κατάφερα να κλείσω μια τόσο καλή χρονιά με άλλη μία επιτυχία, φτάνοντας στους τελικούς του WTA Tour στο Μεξικό».

Για την οδήγηση και τη συνεργασία της με την Porsche: «Είμαι πολύ τυχερή που συνεργάζομαι με κάποια συγκεκριμένα brand – και η Porsche ξεχωρίζει ανάμεσα σε αυτά. Με κάνει υπερήφανη που συνδέομαι με ένα όνομα ταυτόσημο με την τεχνολογική -και όχι μόνο- υπεροχή. Η οδήγηση είναι κάτι που μου αρέσει πολύ και έχω πάθος με τα αυτοκίνητα, γι’ αυτό και όταν είμαι στην πατρίδα και κινούμαι με τη δική μου Porsche, νιώθω πραγματικά ζωντανή. Η αίσθηση της μετακίνησης με ένα τόσο προηγμένο όχημα δεν συγκρίνεται με τίποτα παρόμοιο και γι’ αυτό νιώθω τυχερή που μπορώ να πηγαινοέρχομαι από το σπίτι μου στην προπόνηση καθημερινά με ένα τέτοιο αυτοκίνητο, που συνδυάζει την αδρεναλίνη με την ασφάλεια. Επιπλέον, είναι μια μάρκα που ωθεί τους ανθρώπους να επιδιώκουν την εκπλήρωση των ονείρων τους, οπότε γι’ αυτό και μόνο προαισθάνομαι ότι έχουμε πολλά να κάνουμε από κοινού με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Νιώθω ότι η Porsche, ακριβώς επειδή όσοι σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα αυτοκίνητά της αναζητούν την τελειότητα, στηρίζει κι εμένα, καθώς ταξιδεύω προς την κορυφή».

Honoured to become a part of such a prestigious fashion house that is @dior . It’s a true privilege and I am so excited to be involved with a brand that has revolutionised the female fashion industry! pic.twitter.com/byjIItSdtP