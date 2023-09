Η Μαρία Σάκκαρη άφησε πίσω της το νέο πρόωρο αποκλεισμό στο Σαν Ντιέγκο και πλέον έχει μπροστά της το “1000άρι” τουρνουά στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικό.

Η απόσυρση πολλών κορυφαίων τενιστριών, έχει φέρει τη Σάκκαρη στο Νο2 του ταμπλό και μάλιστα θα περάσει χωρίς αγώνα στο δεύτερο γύρο, όπου η κλήρωση την έφερε απέναντι στη νικήτρια του αγώνα Χάντερ-Σιμάνοβις.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει ευκαιρία να φθάσει ψηλά σε ένα πολύ σημαντικό τουρνουά, με το πρώτο δύσκολο παιχνίδι της θεωρητικά, να έρχεται στα προημιτελικά, όπου και βάσει κλήρωσης μπορεί να αντιμετωπίσει τη φίλη της, Μπελίντα Μπέντσιτς.

Οι πιθανοί προημιτελικοί

Ζαμπέρ-Αλεξαντρόβα

Κις-Οσταπένκο

Κουντερμετόβα-Κις

Μπέντσιτς-Σάκκαρη

Main draw in Guadalajara (WTA 1000), where Ons Jabeur and Maria Sakkari are the top seeds. pic.twitter.com/Jnnll8G8KN