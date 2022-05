Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με το… δεξί τις προσπάθειές της στο φετινό Roland Garros, αφού παρά το άγχος της, πήρε τελικά μία εύκολη νίκη με 2-0 σετ (6-2, 6-3) επί της Κλάρα Μπουρέλ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δέχθηκε μπρέικ και στα δύο σετ από την 21χρονη Γαλλίδα (Νο94 στην παγκόσμια κατάταξη), αλλά με πέντε δικά της, κατάφερε τελικά να μην “απειληθεί” ουσιαστικά στο ματς. Προκρίθηκε έτσι στο δεύτερο γύρο, όπου και θα αντιμετωπίσει την Τσέχα, Καρολίνα Μούχοβα (Νο75).

Σάκκαρη και Μπουρέλ διατήρησαν το σερβίς τους μέχρι και το πέμπτο γκέιμ, οπότε και ήρθε το πρώτο μπρέικ για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Ακολούθησε η “απάντηση” της Γαλλίδας με το δικό της πρώτο μπρέικ στο ματς, αλλά το Νο5 του κόσμου έκανε… περίπατο στη συνέχεια και με δύο ακόμη μπρέικ έκανε με 6-2, το 1-0.

Η Σάκκαρη βρέθηκε αντίθετα πίσω στο σκορ στο δεύτερο σετ, με την Μπουρέλ να κάνει μπρέικ στο πρώτο γκέιμ, αλλά η ισοφάριση ήρθε αμέσως μετά και με ένα δεύτερο μπρέικ για το 5-3, η Μαρία σέρβιρε για να κλείσει το σετ και τα κατάφερε, για το 6-3 και το 2-0 στο παιχνίδι.

