Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-2, 6-4) από τη φορμαρισμένη Κόκο Γκοφ και αποκλείστηκε στα προημιτελικά του China Open, χάνοντας ουσιαστικά και το “εισιτήριο” για το WTA Finals.

Με πολλά αβίαστα λάθη, η Σάκκαρη (Νο6 στον κόσμο) δεν κατάφερε να ανακόψει την “ξέφρενη” πορεία της Γκοφ (Νο3), η οποία έφθασε τις 16 σερί νίκες στο τουρ και πανηγύρισε εύκολα την πρόκρισή της στα ημιτελικά του China Open (WTA 1000), όπου και θα αντιμετωπίσει την Ίγκα Σφιόντεκ σε μία “τιτανομαχία” για το τένις γυναικών.

Η Αμερικανίδα ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι με δύο μπρέικ στο ξεκίνημα του πρώτου σετ, καθώς η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχασε σε δύο σέρβις γκέιμ της, την ευκαιρία να “κλείσει” το γκέιμ, δεχόμενη μάλιστα το πρώτο μπρέικ με διπλό λάθος στο σερβίς της.

Παρά την καλή παρουσία της στα ράλι, η Σάκκαρη δεν κατάφερε να “απειλήσει” στη συνέχεια την Γκοφ, η οποία και πήρε με 6-2 το πρώτο σετ και το προβάδισμα με 1-0 στον προημιτελικό του China Open.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη έδωσε ξανά μπρέικ πόιντ στην Αμερικανίδα, αλλά το έσβησε και προηγήθηκε δις, φθάνοντας στο 2-1. Στη συνέχεια η Μαρία “έσβησε” και τριπλό μπρέικ πόιντ της Γκοφ, αλλά με δύο αβίαστα λάθη, της επέτρεψε τελικά να “σπάσει” το σερβίς της και να προηγηθεί με 3-2 στο δεύτερο σετ.

Η 19χρονη κάτοχος του US Open κατάφερε στη συνέχεια να διατηρήσει μέχρι τέλους το προβάδισμά της και να “κλείσει” το σετ με 6-4, παίρνοντας τη νίκη με 2-0 σετ και την πρόκριση στα ημιτελικά του China Open. Η Σάκκαρη αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά στο Πεκίνο και πλέον χρειάζεται… θαύμα για να δώσει το “παρών” στα WTA Finals.