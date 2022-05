Η Μαρία Σάκκαρη έκανε εξαιρετικό ματς κόντρα στην Κόκο Γκοφ και πήρε τη νίκη με 2-0 σετ (6-4, 7-5) και την πρόκριση στα προημιτελικά του Όπεν της Ρώμης (WTA 1000), όπου θα αντιμετωπίσει την Ονς Τζαμπέρ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης δεν “απειλήθηκε” ουσιαστικά σε κανένα σημείο του αγώνα από τη 18χρονη Αμερικανίδα (Νο15 στον κόσμο) και με δύο μπρέικ σε κάθε σετ, πέρασε άνετα στην επόμενη φάση.

Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά έτσι και η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε στην καλύτερη 8άδα του ιταλικού τουρνουά και η ελληνική “προέλαση” στη Ρώμη συνεχίζεται.

Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε πιο δυνατά στο ματς και έκανε πρώτη μπρέικ στο τρίτο γκέιμ του πρώτου σετ, αλλά η Γκοφ απάντησε αμέσως μετά, ισοφαρίζοντας ξανά το παιχνίδι. Χρειάστηκε έτσι και ένα δεύτερο μπρέικ της Ελληνίδας στο 7ο γκέιμ, για να πάρει ξανά το προβάδισμα και να “κλείσει” το σετ στο 6-4, για το 1-0 στο ματς.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη έκανε και πάλι πρώτη το μπρέικ και μάλιστα με το… καλημέρα, αλλά η Αμερικανίδα βρήκε ξανά “απάντηση” και με δικό της μπρέικ στο 6ο γκέιμ, έφθασε να προηγείται με 4-3 και 5-4.

Το Νο4 όμως του παγκόσμιου τένις έκανε φοβερό φινάλε στο ματς και με εκπληκτικές άμυνες “έσπασε” ξανά το σερβίς της Γκοφ για το νέο προσπέρασμα με 6-5, που την έφερε να σερβίρει για τη νίκη. Τα κατάφερε λοιπόν χωρίς να αγχωθεί και με το 7-5 έκανε το 2-0 στα σετ και πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Making herself at home in Rome 🏡



🇬🇷 @mariasakkari gets the better of Gauff to set a quarterfinal clash with Jabeur at #IBI22! pic.twitter.com/Yzo96hs0OL