Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να “λυγίσει” την Μαγιάρ Σερίφ και ηττήθηκε 2-0 σετ (7-5, 6-3) στην Πάρμα, χάνοντας στον τρίτο της φετινό τελικό.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά και ηττήθηκε 2-0 σετ στον τελικό του τουρνουά της Πάρμα, χάνοντας για δεύτερη φορά στην καριέρα της από την Μαγιάρ Σερίφ, σε τρεις αναμετρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι οι δύο αθλήτριες μετά την χθεσινή αναβολή των ημιτελικών αναγκάστηκαν να αγωνιστούν το πρωί και μέσα σε λίγες ώρες να βρεθούν ξανά στο κορτ για να παίξουν τον τελικό.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο7 στην WTA) είχε τη μεγάλη ευκαιρία να πάρει τον 2ο τίτλο στην καριέρα της και πρώτο μετά από 3 χρόνια (Μαρόκο το 2019), ωστόσο, έχασε ένα… δικό της πρώτο σετ (προηγήθηκε με 5-4) και στο δεύτερο με πεσμένη ψυχολογία «παραδόθηκε» στην αντίπαλό της, που δεν έδειξε κανένα σημάδι κόπωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως εκ τούτου ούτε ο τρίτος τελικός μέσα στο 2022 δεν είχε ευτυχή κατάληξη για την 27χρονη Σάκκαρη, η οποία μετά τα σαφώς πιο δύσκολα τουρνουά σε Indian Wells και Αγία Πετρούπολη απέτυχε να προσθέσει το δεύτερο τρόπαιο στην καριέρα της και ταυτόχρονα έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να να ανέβει στην 8η προνομιούχα θέση της WTA Race και ν΄ αυξήσει τις ελπίδες της για πρόκριση στους τελικούς της WTA του Τέξας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Το πρώτο σετ μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως «σετ των μπρέικ», καθώς έγιναν 7 συνολικά, με την Σερίφ να κάνει 4 και την Σάκκαρη 3. Τελικά η Αιγύπτια ήταν η νικήτρια με 7-5, κάνοντας το καθοριστικό μπρέικ στο 12ο game κι ενώ τις προηγούμενες 6 φορές είδε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να «σπάει» το σερβίς της, αλλά ν΄ «απαντά» στο αμέσως επόμενο και να ισοφαρίζει.

Στο δεύτερο η Σάκκαρη μπήκε ξανά δυνατά, προηγήθηκε 2-0, αλλά η Σερίφ «απάντησε» γρήγορα με τρία κερδισμένα game, και παίρνοντας το μπρέικ που δέχτηκε στο ξεκίνημα προηγήθηκε με 3-2!

Το Νο74 της παγκόσμιας κατάταξης διατήρησε το σερβίς της (4-3) και στο όγδοο game έκανε νέο μπρέικ για να προηγηθεί με 5-3 και να φτάσει μία ανάσα από τη νίκη. Την οποία και πήρε με το τελικό 6-3.

Power and finesse 💯@mariasakkari off to a hot start…#ParmaLadiesOpen pic.twitter.com/6Jg4Sr4f27