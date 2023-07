Η Μαρία Σάκκαρη παρά το γεγονός πως προηγήθηκε 1-0 στα σετ, εν τέλει είδε την Μάρτα Κόστγιουκ να της κάνει ανατροπή, και με 2-1 σετ (0-6, 7-5, 6-2) να παίρνει τη νίκη, αποτέλεσμα που αφήνει εκτός Wimbledon την Ελληνίδα.

Η Σάκκαρη… κατάφερε να κάνει τα εύκολα δύσκολα και σε ένα αγώνα που διακόπηκε δυο φορές λόγω βροχής, γνώρισε μια απρόοπτη ήττα, με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια να μην συνεχίζει στο τουρνουά.

Η Σάκκαρη έκανε το τέλειο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-0.

Μετά τις διακοπές λόγω καιρικών συνθηκών, οι δυο αθλήτριες επέστρεψαν στο κορτ, με την Κόστγιουκ ωστόσο να είναι τελείως διαφορετική.

Και αυτό διότι με τρία μπρέικ, η Ουκρανή πήρε με 7-5 γκέιμ το δεύτερο σετ, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο τρίτο σετ η Σάκκαρη ήταν «απούσα», με την αντίπαλο της να παίρνει με ευκολία τη νίκη με 6-2.

Συγκεκριμένα η Κόστγιουκ με δυο συνεχόμενα μπρέικ οδήγησε την Σάκκαρη στα… σχοινιά, με την Ελληνίδα να χάνει το μυαλό της και να γνωρίζει την ήττα.

Κάπως έτσι η Ουκρανή Νο28 στον κόσμο πήρε τη νίκη με 2-1 σετ, συνεχίζοντας στο δεύτερο γύρο του Wimbledon.

Turning it around 🔁



After losing the first 0-6, @marta_kostyuk claims the second set 7-5 to force a decider #Wimbledon pic.twitter.com/eJp59v0vaN