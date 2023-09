Με φόρα από την κατάκτηση του τίτλου στη Γουαδαλαχάρα, η Μαρία Σάκκαρη νίκησε εύκολα με 2-0 σετ (6-3, 6-1) την Μισάκι Ντόι, στην πρεμιέρα της στο τουρνουά του Τόκιο (WTA 500).

Η Σάκκαρη (Νο4 στο ταμπλό) έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση και απέκλεισε εύκολα και σε μόλις 66 λεπτά, τη… γηπεδούχο, Ντόι από την Ιαπωνία, που βρίσκεται στο Νο331 της παγκόσμιας κατάταξης.

Βρίσκοντας το πρώτο μπρέικ μόλις στο δεύτερο σέρβις γκέιμ της αντιπάλου της, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, πήρε από την αρχή το προβάδισμα του αγώνα και έκλεισε με νέο μπρέικ το σετ για το 1-0 στο παιχνίδι.

Εξίσου επιβλητική ήταν η εμφάνιση της Σάκκαρη και στο δεύτερο σετ, αφού με μπρέικ στην πρώτη της ευκαιρία, βρέθηκε να προηγείται με 3-0 και στη συνέχεια έκανε ένα ακόμη για να σερβίρει για το σετ και το ματς. Έφθασε έτσι εύκολα στο 6-1 και το 2-0 στα σετ, πανηγυρίζοντας τη νίκη και την πρόκριση στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Τόκιο.

Beautiful hug between Maria Sakkari and Misaki Doi, after Sakkari defeated the Japanese in straight sets in Tokyo.



It was Misaki’s last career tournament. pic.twitter.com/y6pSOdgHeO