Χαρούμενη και περήφανη για τον εαυτό της που κατάφερε να νικήσει τη Σερένα Γουίλιαμς δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ξεπέρασε το εμπόδιο της θρυλικής Σερένα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Νέας Υόρκης, όπου θα αντιμετωπίσει την Κόντα.

«Το να νικάς το είδωλό σου είναι κάτι που σου δίνει πολλή αυτοπεποίθηση», δήλωσε η Σάκκαρη.

«Θυμάμαι τον εαυτό μου μικρή να βλέπω τένις και θυμάμαι να βλέπω τη Σερένα. Αυτή είναι η εικόνα που έχω στο μυαλό μου. Το να τη νικάω μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δείχνει ότι ανήκω εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενη για τον τρόπο που χειρίστηκα την κατάσταση σήμερα. Προφανώς και είναι η GOAT η Σερένα. Και δεν το λέω μόνο εγώ. Το ότι την έχουμε ακόμα στο tour είναι εκπληκτικό. Είμαστε πολύ τυχεροί», πρόσθεσε.

Η Ελληνίδα τενίστρια παραδέχτηκε ότι δεν ένιωθε καλά στην αρχή του αγώνα. «Ήξερα πριν έρθω στο τουρνουά ότι δεν θα έπαιζα καλό τένις. Και ξέρετε, δεν ένιωθα καλά. Για ένα σετ και μισό δεν αισθανόμουν τα χτυπήματά μου, παρότι μερικά ήταν καλά. Ήξερα ότι τα πράγματα θα ήταν άσχημα. Και είμαι περήφανη για τον εαυτό μου που τα κατάφερα στο ματς, χάρη στη νοοτροπία και το μαχητικό μου πνεύμα».

