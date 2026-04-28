Μαρία Σάκκαρη, Νίκος Οικονομόπουλος και Γιώργος Λάνθιμος στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Μονακό

“Λαμπερές” παρουσίες στις εξέδρες του ΣΕΦ
Το game 1 του Ολυμπιακού με την Μονακό στο ΣΕΦ για τα πλέι οφ της Euroleague συγκέντρωσε αρκετές λαμπερές παρουσίες, στο sold out φαληρικό γήπεδο. Στις court seats εμφανίστηκαν Μαρία Σάκκαρη, Γιώργος Λάνθιμος και Νίκος Οικονομόπουλος.

Κάθε φορά που το Ολυμπιακός – Μονακό είχε κάποια διακοπή, ο τηλεοπτικός φακός στράφηκε στην εξέδρα και εμφάνισε τους διάσημους φίλους των Πειραιωτών που βρέθηκαν στο ΣΕΦ.

Μαρία Σάκκαρη, Νίκος Οικονομόπουλος και Γιώργος Λάνθιμος εμφανίστηκαν από την κάμερα της NOVA. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι τρεις παρακολουθούν από κοντά παιχνίδια του Ολυμπιακού στη Euroleague.

