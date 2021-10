Ο Μάριο Χεζόνια μπήκε με το πόδι τέρμα πατημένο στο γκάζι στη νέα Euroleague.

Ο Μάριο Χεζόνια φρόντισε να κάνει τη διαφορά με το “καλημέρα” στην Euroleague, φορώντας τη φανέλα της Ούνικς Καζάν.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού διέλυσε την άμυνα της Ζενίτ στο ξεκίνημα του ρωσικού εμφυλίου, σημειώνοντας 10 πόντους σε μόλις 3 λεπτά συμμετοχής.

Ο Κροάτης φόργουορντ ήταν απολαυστικός, έχοντας 2/2 δίποντα και 2/2 τρίποντα!

Δείτε το σόου του Μάριο Χεζόνια στο ξεκίνημα του αγώνα Ούνικς Καζάν – Ζενίτ:

Super Mario is right!@mariohezonja has scored all 10 of @unicsbasket points in the first 5 minutes!#EveryGameMatters pic.twitter.com/7gLVS1dTN3