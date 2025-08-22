Μάρκο Νίκολιτς: Ο προπονητής της ΑΕΚ βοήθησε οικονομικά την Ραντ

Ιδιαίτερη κίνηση από τον Μάρκο Νίκολιτς! O τεχνικός της ΑΕΚ δεν ξεχνά τις ρίζες του και τον σύλλογο στη Σερβία, που του έδωσε την πρώτη ευκαιρία να εργαστεί ως προπονητής.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από την ακαδημία της Ραντ και το 2008 ανέλαβε την πρώτη ομάδα. Σε ηλικία 29 ετών έγινε ο νεότερος προπονητής στην πρώτη κατηγορία του σερβικού ποδοσφαίρου, στη νίκη επί της Βοϊβοντίνα με 1-0.

Αυτή τη στιγμή η Ραντ προσπαθεί να επιβιώσει στην τέταρτη κατηγορία της Σερβίας και βρίσκεται στα όρια της χρεοκοπίας. Ο Μάρκο Νίκολιτς έσπευσε να στηρίξει τον σύλλογο οικονομικά, κάτι που αποκάλυψε ο πρώην διεθνής, Σέρβος Άντριγια Καλουντζέροβιτς ,με τον κόσμο και τη διοίκησης της Ραντ να νιώθουν ευγνωμοσύνη για τη συγκεκριμένη κίνηση του προπονητή της ΑΕΚ.