Μαρτίνεθ: Γίγαντας ο Παναθηναϊκός, έχει φτιαχτεί για να κατακτήσει τη EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (21:45, Novasports Prime) τη Βαλένθια, στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκονται μπροστά με 1-0, μετά το μπρέικ στο πρώτο παιχνίδι, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να αποθεώνει τους πράσινους, τονίζοντας ότι είναι φτιαγμένοι για να κατακτήσουν την Euroleague.

Ο Ισπανός προπονητής χαρακτήρισε “γίγαντα” τον Παναθηναϊκό, ενώ τόνισε ότι η Βαλένθια έχει πολύ πιο μετριοπαθείς στόχους.

Όσα δήλωσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ

“Το πλεονέκτημα της έδρας γίνεται καθοριστικό αν η σειρά φτάσει στον πέμπτο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, με παίκτες που έχουν βιώσει πολλές παρόμοιες καταστάσεις, και δεν νομίζω ότι αυτό θα τους επηρεάσει. Προτιμούμε να παίζουμε εντός έδρας, αλλά μπορούμε να χάσουμε και εντός έδρας, όπως έχουμε ήδη χάσει αρκετά παιχνίδια αυτή τη σεζόν. Δεν νιώθουμε αήττητοι εντός έδρας, όπως δεν νιώθουμε εκ των προτέρων ηττημένοι όταν παίζουμε εκτός έδρας εναντίον οποιουδήποτε. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλους.

Η υποστήριξη των φιλάθλων μας κάνει να νιώθουμε άνετα και σίγουροι, και ξέρουμε ότι θα την έχουμε. Αλλά το να είσαι φαβορί δεν καθορίζεται από το αν παίζεις εντός ή εκτός έδρας – εξαρτάται ουσιαστικά από την επένδυση στην απόκτηση κορυφαίων παικτών. Εμείς τους έχουμε επίσης, αλλά πάνω απ’ όλα έχουμε νέους παίκτες που εξελίσσονται. Από την άλλη πλευρά, όλοι οι παίκτες τους έχουν μεγάλη εμπειρία σε αυτούς τους διαγωνισμούς.

Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που έχουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε έναν γίγαντα όπως ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα που έχει φτιαχτεί για να κερδίζει. Όχι μόνο για να κερδίσει αυτή τη σειρά των playoffs, αλλά και ολόκληρο το πρωτάθλημα. Εμείς, από την άλλη πλευρά, έχουμε πολύ πιο μετριοπαθείς στόχους, αλλά θέλουμε να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο.

Βλέπω ότι τα παιδιά είναι παρακινημένα, ανυπόμονα, και υποθέτω ότι το ίδιο ισχύει και για αυτούς, γιατί αυτό είναι ένα πολύ συναρπαστικό σενάριο για όλους τους αθλητές. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε παρακινημένοι, να έχουμε επίγνωση της δυσκολίας του εγχειρήματος, αλλά και να πιστεύουμε στις πιθανότητές μας“.