Το δικό του μήνυμα, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον Ολυμπιακό, έστειλε ο προπονητής των νταμπλούχων Ελλάδας, Πέδρο Μαρτίνς.

Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 1-0 στον Βόλο και κατέκτησε και το Κύπελλο Ελλάδας, ολοκληρώνοντας ιδανικά μία εξαιρετική χρονιά για τους Πειραιώτες.

Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων», Πέδρο Μαρτίνς, με ανάρτηση του στο Twitter έσπευσε να σχολιάσει την κατάκτηση του Κυπέλλου.

«Τα καταφέραμε! Το Κύπελλο Ελλάδα ολοκληρώνει μια λαμπρή σεζόν την οποία είχαμε. Η νίκη είναι συνώνυμο μ’ αυτόν το σύλλογο και είμαι πολύ περήφανος που φέρνω αυτήν την επιπλέον ευχαρίστηση στους φίλους του Ολυμπιακού» έγραψε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος προπονητής.

We’ve done it! The Greek Cup caps off the brilliant season we’ve had. Winning is synonymous with this club, and I am very proud to bring this extra joy to @olympiacosfc fans! 🏆🇬🇷#Olympiacos #GreekCup #Final #Winners pic.twitter.com/abcsy8b92k