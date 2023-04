Στην… τραγική του εμπειρία, από την παρουσία του στο κλειστό των Άνω Λιοσίων για το ΑΕΚ – Χάποελ Ιερουσαλήμ, αναφέρθηκε οπαδός των φιλοξενούμενων, μιλώντας σε Μέσο της χώρας του.

Ο οπαδός της Χάποελ Ιερουσαλήμ τόνισε πως στην κερκίδα του κλειστού των Άνω Λιοσίων, όπου βρέθηκαν οι οπαδοί της ομάδας, υπήρχαν οικογένειες με παιδιά, αλλά αυτό δεν… πτόησε τους χούλιγκανς να τους πετάξουν φωτοβολίδες και πέτρες. Όπως τονίζεται, αρκετοί γονείς έκρυβαν τα παιδιά τους στις τουαλέτες του γηπέδου, για να μην τραυματιστούν.

Στα ρεπορτάζ των Ισραηλινών γίνεται αναφορά πως οι οπαδοί της ομάδας προκλήθηκαν με κάψιμο της σημαίας της χώρας και πανό που ανέφεραν πως «πρωτεύουσα της Παλαιστίνης είναι τα Ιεροσόλυμα», ενώ γίνεται λόγος και για τραυματισμούς κάποιων από τους εκδρομείς οπαδούς της.

Να αναφέρουμε ότι η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε “αιχμηρή” ανακοίνωση εναντίον όσων προκάλεσαν τα επεισόδια με τη Χάποελ, κάνοντας λόγο για προβοκάτορες και ζητώντας συγγνώμη από τους οπαδούς της Χάποελ, αλλά και τους δικούς της.

«Όσο ήμασταν στην πόλη δεν νιώσαμε κάτι ασυνήθιστο. Ήμασταν σε ταβέρνες, τραγουδούσαμε και όλα ήταν καλά. Ακόμη και κατά τη διάρκεια που πηγαίναμε στο γήπεδο όλα ήταν ασφαλή. Πιστεύω ότι ούτε οι Έλληνες φίλαθλοι μας περίμεναν τόσους πολλούς. Γεμίσαμε την κερκίδα μας και όταν η Χάποελ ξεκίνησε το ματς με σερί 7-0, τότε η θερμοκρασία άρχισε να ανεβαίνει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που είχαμε αντισημιτική συμπεριφορά από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Είχαν κρεμάσει στις κερκίδες πανό της Χεζμπολάχ και μας αποκαλούσαν “δολοφόνους”. Αλλά, όταν το ματς δεν ξεκίνησε καλά για εκείνους, τότε μας εκτόξευσαν μία φωτοβολίδα προς την κερκίδα μας. Σε αντίθεση με το τεράστιο ΟΑΚΑ, αυτό το γήπεδο είναι μικρότερο, οπότε μας πέταξαν αντικείμενα από κοντινή απόσταση.

Ορισμένοι εξ αυτών προσπάθησαν να μπουν στην κερκίδα μας και πιστεύω ότι εάν περνούσαν από τις αστυνομικές δυνάμεις, τότε θα γινόταν… μακελειό. Το σκηνικό ήταν σουρεαλιστικό: Οι αστυνομικοί να παλεύουν με οπαδούς φορώντας αντιασφυξιογόνες μάσκες, κράνη και ασπίδες και άλλοι φορούσαν κασκόλ.

Στη συνέχεια, οι οπαδοί της ΑΕΚ έφτασαν ακόμη πιο κοντά μας και μας πετούσαν μπουκάλια. Μετά, μας πέταξαν ακόμη μία φωτοβολίδα και αργότερα μας πετούσαν πέτρες από τον χώρο των δημοσιογραφικών! Αυτό δεν ήταν μία μάχη ανάμεσα σε οργανωμένους οπαδούς δύο ομάδων. Στην κερκίδα μας είχαμε πολλές οικογένειες, οι οποίες ένιωσαν να απειλούνται. Γονείς έτρεχαν να κρύψουν τα παιδιά τους στις τουαλέτες, ώστε να μην τραυματιστούν. Η αστυνομία προσπάθησε να σταματήσει τους χούλιγκανς και πέταξε χειροβομβίδες κρότου λάμψης, αλλά αυτό… φούντωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση».

Fans of AEK Athens burn an Israeli flag, launched fireworks and threw rocks at Israeli fans at a match against Hapoel Jerusalem, in Athens, Greece. Many Palestinian and Hezbollah flags were seen at the Stadium. pic.twitter.com/diuDSCa5vZ