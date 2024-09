Ματίας Αλμέιδα: «Έχασα πράγματα για το ποδόσφαιρο ως άνθρωπος, ως γιος και ως φίλος»

Ο Ματίας Αλμέιδα εξήγησε τι θυσίασε για χάρη του ποδοσφαίρου. Η ξεχωριστή εξομολόγηση του προπονητή της ΑΕΚ.

Ο Ματίας Αλμέιδα εμφανίστηκε σε βίντεο για τη «Lyle and Scott», με τη οποία συνεργάζεται η ΑΕΚ και με αφορμή το μότο «Dare to follow your dreams» (σ.σ. τόλμα ν’ ακολουθήσεις τα όνειρά σου), ο Αργεντινός προπονητής μίλησε για όλα θυσίασε σε νεαρή ηλικία για χάρη του ποδοσφαίρου.

«Για το ποδόσφαιρο άφησα την οικογένεια μου στα 15 μου χρόνια. Αυτό σημαίνει πολλά για μένα.

Έχασα την καλύτερη φάση που περνάει ένας έφηβος για να ζήσει με τους γονείς του, για να ζήσει με τους φίλους του, για να τελειώσει το σχολείο. Έτσι, λοιπόν, άφησα όλα αυτά για το ποδόσφαιρο. Προτίμησα το όνειρό μου.

Τώρα είμαι σε μια φάση που χαίρομαι για όσα πέτυχα, αλλά ταυτόχρονα συνειδητοποιώ πόσα πράγματα έχασα ως άνθρωπος, ως γιος, ως αδερφός, ως φίλος, ως μαθητής σχολείου, γιατί το ποδόσφαιρο είναι μέρος της ζωής μου. Οπότε έχω κάνει πολλά πράγματα γι’ αυτό».