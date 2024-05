Ματίας Λεσόρ: Το κάρφωμα του σέντερ του Παναθηναϊκού στον Βινσέντ Πουαριέ ψηφίστηκε κορυφαίο της σεζόν στη Euroleague

Ένα ακόμα “παράσημο” για τον Ματίας Λεσόρ στη φετινή Euroleague. Ο σέντερ του Παναθηναϊκού μπορεί να υπερηφανεύεται πως έκανε το κορυφαίο κάρφωμα της σεζόν στη διοργάνωση, με “θύμα” τον Βινσέντ Πουαριέ.

Ο Ματίας Λεσόρ πραγματοποίησε την καλύτερη “πτήση” στη Euroleague, καρφώνοντας μπροστά στον Βενσάν Πουαριέ, κατά τη διάρκεια του Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό το πόστερ – κάρφωμα ψηφίστηκε το κορυφαίο της φετινής σεζόν στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε σε εκείνο το παιχνίδι (78-90), ωστόσο ο Γάλλος σέντερ (που μπήκε και στην κορυφαία πεντάδα της Euroleague) ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ, μετά από την ασίστ του Λούκα Βίλντοζα, καρφώνοντας με όλη του τη δύναμη κόντρα στον συμπατριώτη του.

@TurkishAirlines



The EuroLeague fans have spoken and voted for the highlight reel player himself @ThiasLsf of @paobcgr as the winner



An INSANE one-handed JAMpic.twitter.com/9fsSLpUyni