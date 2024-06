Ματίγια Σάρκιτς: Σοκ στη Μίλγουολ με το θάνατο του 24χρονου διεθνή Μαυροβούνιου τερματοφύλακα

Θλίψη στη Μίλγουολ και στο ποδόσφαιρο του Μαυροβουνίου. “Έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 24 ετών ο διεθνής τερματοφύλακας, Ματίγια Σάρκιτς.

Την είδηση σοκ για το θάνατο του Ματίγια Σάρκιτς έκανε γνωστή η Μίλγουολ, με ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος της Championship. Χωρίς να έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες, ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας βρισκόταν τις τελευταίες μέρες στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Μπούντβα, και ήταν άρρωστος.

Η κατάστασή του επιδεινώθηκε και το πρωί του Σαββάτου (15.06.2024) άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Σάρκιτς εμφανίζεται να αρρώστησε στο διαμέρισμα όπου διέμενε, ενώ δεν μεταφέρθηκε σε κάποιο νοσοκομείο.

Ο διεθνής γκολκίπερ ξεκίνησε την καριέρα του στις νεότερες κατηγορίες της Άντερλεχτ και στη συνέχεια μετακόμισε στην Άστον Βίλα, η οποία ήταν και η πρώτη επαγγελματική ομάδα στην καριέρα του.

Ακολούθησε η μεταγραφή στη Γουλβς, αλλά δεν έπαιξε ποτέ με τους «λύκους» στην Premier League, ενώ παραχωρήθηκε δανεικός σε Σριούσμπερι και Μπέρμιγχαμ.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.