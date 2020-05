Στην ακαδημία του Μουράτογλου στο Μόντε Κάρλο πέρασε το πεγαλύτερο διάστημα της καραντίνα του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπου έχει πλέον την ευκαιρία να αγωνίζεται και κόντρα σε άλλους κορυφαίους παίκτες του τένις.

Η ακαδημία δημοσιοποίησε μάλιστα ένα video που δείχνει τον Τσιτσιπά σε… ματσάρα με τον Φέλιξ Αλιασίμ, με τον οποίο και έχουν ήδη δώσει θρυλικές “μάχες” στα κορτ.

Οι δυο τους θεωρούνται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του τένις, με τον Τσιτσιπά να έχει επικρατήσει για πρώτη φορά κόντρα στον φίλο και αντίπαλό του, στην τελευταία αναμέτρηση των δύο αθλητών και μετά από συνεχόμενες νίκες, ακόμη και από την περίοδο των junior.

Safe to say @StefTsitsipas and @felixtennis haven’t forgotten how to tennis!* 👌



*except for the last shot of the video 🙃 pic.twitter.com/N3VMdxDnds